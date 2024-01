Premier odwołał dyrektorów trzech instytutów powołanych za rządów PiS

czytaj dalej

W czwartek odbędzie się posiedzenie nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym w sprawie ważności wyborów parlamentarnych z 15 października. Jak mówili w "Faktach po Faktach" profesor Krzysztof Rączka i Jerzy Stępień, nie można uznać, że wyroki izby "wchodzą do obrotu prawnego". - Przyjmuje się w teorii, że wybory korzystają z domniemania ważności i ewentualnie można to podważyć (...) orzeczeniem sądu. Jeśli powiemy, że tę decyzję podejmuje izba niewłaściwa, to znaczy, że nie doszło do podważenia ważności - tłumaczył Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.