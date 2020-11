Kto jest "miękiszonem" w negocjacjach? "Ci, którzy najwięcej o tym mówią, najczęściej się nimi okazują"

Mam wrażenie, że premier chce nas przygotować na to, że zawetuje budżet - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do słów Mateusza Morawieckiego o tym, jak rząd radzi sobie z kryzysem gospodarczym w związku z koronawirusem. Przedstawiciel Porozumienia zapewniał, że "polscy obywatele będą potrzebować każdego zastrzyku pieniędzy", a negocjacje unijne trzeba prowadzić "twardo".

Kasprzak: panowie w ministerstwach nie mają rozeznania, bujają pana premiera

Jak stwierdził, "panowie w ministerstwach nie mają rozeznania, bujają pana premiera, a pan premier wychodzi i powtarza to". Jak mówił, "wiele branż zostało całkowicie pominiętych z jakiejkolwiek pomocy, a one też są istotne i ważne w całym systemie gospodarczym".

Lubnauer: mam wrażenie, że premier chce nas przygotować na to, że zawetuje budżet

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do słów premiera, nawiązała do trwającej dyskusji w sprawie unijnego budżetu, co do którego polski i węgierski rząd sygnalizują możliwość weta, jeśli miałby zostać wdrożony mechanizm powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności.