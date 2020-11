Premier na budowie szpitala tymczasowego. "Respirator w terminie krótszym niż 48 godzin"

"W skali całej Polski, w ciągu miesiąca utworzymy 6 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych"

Premier poinformował, że placówka pomieści 500 łóżek, z czego "niemal wszystkie będą miały dostęp do instalacji tlenowej", a 100 łóżek będzie podłączonych do respiratorów.

Szef rządu poinformował, że obecnie dostępnych jest około 30 tysięcy łóżek. - Ale liczba zakażonych osób cały czas jest bardzo wysoka. To będzie znowu pewnie około 27 tysięcy. W związku z tym musimy tworzyć nowe miejsca dla chorych, ale musimy też opanować rozwój epidemii. Stąd te wszystkie obostrzenia, stąd te rygory - one muszą być przestrzegane - powiedział.

"W magazynach Agencji Rezerw Materiałowych jest 3,5 tys. respiratorów"

Morawiecki poruszył też kwestię przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią. - Chciałbym, aby to nie strach przed koronawirusem i przed karą nakładaną przez władze był tym elementem, który skłania do noszenia maseczki i do przestrzegania zasad. Chciałbym, aby to przede wszystkim była odpowiedzialność za innych - mówił szef rządu. Dodał, że w duchu takiej odpowiedzialności w Katowicach powstaje szpital tymczasowy.