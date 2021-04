Premier już po szczepieniu AstraZenecą, minister zdrowia ma "termin za pięć dni"

Od 12 kwietnia trwa rejestracja osób w wieku 59 lat i młodszych na szczepienia przeciw COVID-19. Do soboty obowiązywała reguła, że codziennie taką możliwość uzyskują młodsi o rok od tych, którzy zapisywali się dzień wcześniej. W sobotę 24 kwietnia przypada kolej na rocznik 1973 , czyli osoby w wieku 48 lat.

Premier po szczepieniu: wszystko przebiegło szybko i sprawnie

W sobotnie przedpołudnie premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wraz z małżonką Iwoną przyjęli pierwszą dawkę szczepionki firmy AstraZeneca w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. "Moja żona Iwona i ja właśnie przyjęliśmy pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze Szpitala Narodowego. Kochani, #SzczepimySię, bo chcemy szybko wrócić do normalnego życia. Do dzieła!" - napisał we wpisie zamieszczonym wraz ze zdjęciem na Twitterze.