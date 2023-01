Premier Mateusz Morawiecki: zaprosiłem prezesa Solidarnej Polski wraz z posłami na spotkanie

Premier Mateusz Morawiecki był pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o kwestię pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Choć polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany w Brukseli, to unijne pieniądze ciągle nie płyną, ponieważ Polska nie wypełniła kamieni milowych, do których była zobowiązana. Kluczowe warunki Komisji Europejskiej, nazywane właśnie kamieniami milowymi, dotyczą między innymi zmian w sądownictwie. Przeciwne zmianom w wymiarze sprawiedliwości jest środowisko ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry , kierującego Solidarną Polską.

Morawiecki: należy skoncentrować się na tym, co najważniejsze

- Poza stroną ekonomiczną, gospodarczą, bo na tym skończyło się nasze ostatnie spotkanie z panem ministrem Ziobro i kilkoma jego przedstawicielami, to też jestem gotów oczywiście do przedstawienia faktów, które są absolutnie jednostronne, absolutnie miażdżące dla Polski, której bardzo trudno dzisiaj w dobie wojny na Ukrainie pozyskiwać finansowanie z rynków kapitałowych, rynków finansowych - mówił dalej Morawiecki.

Ziobro: niebawem Solidarna Polska spotka się z premierem

- Niebawem spotkamy się z panem premierem, będzie to okazja do dyskusji na temat KPO, szantażu ze strony Unii Europejskiej - powiedział. Dodał, że w spotkaniu z premierem mają wziąć udział wszyscy parlamentarzyści Solidarnej Polski. - Pan premier zaproponował przed kilkoma tygodniami gotowość do spotkania z wszystkimi parlamentarzystami Solidarnej Polski. (...) Jest wstępnie umówiona już data tego spotkania. (...) To jest przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Sejmu - powiedział.