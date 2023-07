Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na spotkanie w sprawie migrantów. Odpowiedzi klubów i kół parlamentarnych

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił wszystkie kluby i koła parlamentarne na czwartek na rozmowę w sprawie relokacji migrantów. Udział w spotkaniu zadeklarowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że przedstawi swoje propozycje dotyczące między innymi pomocy Komisji Europejskiej dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Koalicja Obywatelska, jak poinformował szef klubu Borys Budka, decyzję podejmie w czwartek. W spotkaniu nie weźmie udziału Lewica.

Spotkanie, na które szef rządu zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych zaplanowane jest w czwartek na godzinę 11 w kancelarii premiera.

"Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - napisał w środę rano na Twitterze Mateusz Morawiecki. "Skuteczne działania PiS uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić" - dodał.

PiS ma reprezentować Terlecki

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że klub PiS na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim będzie reprezentował szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Prezes PSL: na spotkaniu z premierem przedstawię nasze propozycje

- My uczestniczymy we wszystkich spotkaniach organizowanych przez prezydenta czy premiera, na tym spotkaniu będę osobiście z naszymi propozycjami dotyczącymi migracji – zapowiedział w rozmowie z PAP prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że "nie ma w nich zgody na automatyzm relokacji, ale jest wniosek w sprawie uchwały zobowiązującej polski rząd do wystąpienia do Komisji Europejskiej o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce od lutego 2022 roku". - Wnioskujemy o 1000 euro miesięcznie od osoby dla polskich przedsiębiorców, wspólnot samorządowych, organizacji - powiedział.

Jak poinformował, druga propozycja wiąże się z zapowiedzianym przez PSL zgłoszeniem w Senacie poprawki do przepisów o ruchu drogowym "żeby ci, który realizują przewóz osób, albo mieli polskie prawo jazdy, albo zdali egzamin z języka polskiego".

Konfederacja idzie na spotkanie

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak poinformował PAP, że będzie reprezentował klub podczas czwartkowego spotkania. - Uważamy że mechanizm relokacji należy odrzucić. Natomiast chcemy też rozszerzenia referendum o cztery pytania związane z tym, jaką rząd polski prowadzi politykę migracyjną - powiedział.

Lider Konfederacji ocenił, że Polska potrzebuje odpowiedzialnej polityki migracyjnej, a nie "jakiejś hipokryzji, którą uważamy, że prezentują premier Morawiecki i (przewodniczący PO Donald) Tusk".

Koalicja Obywatelska zdecyduje w czwartek

Szef klubu KO Borys Budka przekazał PAP, że decyzja co do uczestnictwa przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej w spotkaniu zapadnie w czwartek.

Wcześniej sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński napisał na Twitterze, że "premier Morawiecki zaprasza opozycję na spotkanie, aby odwrócić uwagę od własnych kłamstw i kompromitacji ws. rozporządzenia". "Pożar w... kancelarii premiera" - dodał (chodzi o projekt rozporządzenia MSZ ws. państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy bezpośrednio do polskiego MSZ - PAP).

Lewica nie weźmie udziału w spotkaniu

Lewica zdecydowała, że nie pojawi się na spotkaniu z premierem. - Morawiecki i Kaczyński chcą nas wciągnąć w grę na podziały, na nienawiść, na sianie nienawiści wobec drugiego człowieka, w tym przypadku to są uchodźcy. Przypomnę, wcześniej to były osoby LGBT. I my w takiej grze nie będziemy uczestniczyli, bo ani Morawieckiego, ani Kaczyńskiego, ani całego PiS-u w nienawiści nie przebijemy - mówił TVN24 europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

- Nie siada się do stołu z kuglarzami strachu, tymi, którzy próbują znów podpalić Polskę i wykorzystać ją do swoich celów politycznych - dodał.

- Apelujemy do całej opozycji, żeby nie uczestniczyć w tego typu rozmowach, bo zresztą, przypomnę, cała opozycja w sprawie przymusowej relokacji uchodźców mówi jednym głosem. Jesteśmy przeciw. Powiedziała to także pani komisarz i mówią to rządzący, więc kto ma inne zdanie, o czym chcą rozmawiać - mówił. - Jeżeli chcą rozmawiać na inne tematy, to chętnie się dowiemy - dodał.

Lider klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski zaznaczył w rozmowie z PAP, że w ocenie Lewicy kwestie dotyczące relokacji migrantów w Europie to obecnie temat zastępczy i "temat, który w ogóle teraz nie istnieje". Polityk zapowiedział, że w czwartek Lewica przedstawi na konferencji prasowej swoje rekomendacje w sprawie tego, jak "działać, myśleć i mówić o polityce dotyczącej migrantów i uchodźców".

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie migrantów

Unijny pakt migracyjny jest na etapie prac. Projekt rozporządzenia został uzgodniony na poziomie ministrów państw UE (Polska i Węgry głosowały przeciw). Projekt trafi do dalszych prac, czyli do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Potem musi przejść głosowanie w PE i ponownie trafi do Rady do zatwierdzenia.

Ylva Johansson podkreślała w wywiadzie dla "Faktów" TVN24, że "nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów".

PiS chce referendum w sprawie migrantów

30 czerwca na konferencji po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 roku w sprawie relokacji, Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018.

Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 roku mówią wyraźnie, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.

