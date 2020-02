Premier chce 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i Katynia

W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej chcę się udać do Smoleńska i do Katynia, aby oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu oraz ofiarom katastrofy - napisał premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że Andrzej Duda "wyraził oczekiwanie wobec premiera, żeby rząd podjął działania celem godnego przygotowania uroczystości". Pytany, czy jest brany pod uwagę wyjazd prezydenta do Rosji, odparł, że możliwe są "różne scenariusze".