Premier Mateusz Morawiecki: w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich

W polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich - powiedział w piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że do placówek trafiają osoby pochodzenia polskiego, ale "są to obywatele Ukrainy najczęściej, ci którzy zostali ranni na którejś z linii frontu". Premier zapewnił także, że - w przypadku nasilenia walk w Ukrainie - Polska jest w stanie przygotować transporty dla Polaków, którzy chcieliby w szybki sposób dostać się z terenów zachodniej Ukrainy do ojczyzny.