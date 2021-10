Morawiecki w PE: nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę

Premier Mateusz Morawiecki przemawiał we wtorek w europarlamencie. - Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę, by szantaż stał się metodą uprawniania polityki wobec któregoś z państw członkowskich - mówił.

Morawiecki: nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę

- Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę, by szantaż stał się metodą uprawniania polityki wobec któregoś z państw członkowskich. Tak nie postępują demokracje - mówił.

- Albo powiedzieć: "Nie, moi drodzy. Jeżeli chcecie tworzyć z Europy beznarodowościowe superpaństwo, to najpierw uzyskajcie na to zgodę wszystkich krajów i społeczeństw Europy" - mówił premier.

Morawiecki: państwa członkowskie muszą mieć narzędzia, by zareagować na przekraczanie kompetencji

Morawiecki podkreślał, że "większość nas zgodzi się, że nie może być mowy o praworządności bez zasady podziału władz, bez niezawisłości sądów, bez zasady, że każda władza ma ograniczone kompetencje, a także bez przestrzegania hierarchii źródeł prawa". - Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe do poziomu ustawy i w obszarach przyznanych Unii kompetencji. Taka zasada obowiązuje we wszystkich krajach unijnych. Ale najwyższym prawem pozostaje konstytucja - powiedział.

Morawiecki: o praworządności można mówić wiele, a każdy będzie rozumiał to pojęcie do jakiegoś stopnia inaczej

Podkreślał, że to państwa członkowskie "pozostają europejskim suwerenem, są panami traktatów i to państwa określają zakres kompetencji powierzonych Unii Europejskiej". - W traktatach powierzyliśmy Unii bardzo duży zakres kompetencji, ale nie powierzyliśmy jej wszystkiego, wiele dziedzin prawa pozostaje kompetencją państw narodowych. Nie mamy wątpliwości co do nadrzędności prawa europejskiego nad krajowymi ustawami we wszystkich obszarach, gdzie kompetencje zostały powierzone Unii Europejskiej - powiedział.