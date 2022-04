Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Izby Reprezentantów USA. Tematem rozmów wojna w Ukrainie

czytaj dalej

Wybory prezydenckie we Francji w niedzielę. O najwyższy urząd w państwie ubiega się w tym roku troje kandydatów, którzy nie ukrywają swej prorosyjskości. Mimo agresji Rosji na Ukrainę, ich stosunek do Moskwy nie odbiera im głosów. Francuzi mają bowiem do Rosji słabość, a "część klasy politycznej nie może się rozstać" z ukutym u początków V Republiki przekonaniem, że możliwy jest strategiczny sojusz Moskwy i Paryża - tłumaczył Piotr Muszyński, korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji.