Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem

W poniedziałek po południu premier przybył na szczyt klimatyczny COP26 do Glasgow. Wygłosił tam przemówienie, gdzie mówił m.in. o tym, że "by zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu. Premier przypomniał, że nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu. - Natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie: transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi – oświadczył Morawiecki.

"Rozmawiałem z Bidenem"

"Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę klimatyczną, chroniąc najbardziej wrażliwe grupy społeczne, tak by polscy obywatele nie odczuli radykalnie skutków rosnących w zakresie cen energii, jednocześnie by Polska gospodarka nie traciła na konkurencyjności wobec innych gospodarek. Jest to możliwe jeżeli zasady ustalane na polu międzynarodowym będą uwzględniały punkty startowe poszczególnych krajów" - dodał.