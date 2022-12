Mateusz Morawiecki spotka się ze Zbigniewem Ziobrą. Premier: będę pana ministra bardzo usilnie namawiał

Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś, w piątek, z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, liderem Solidarnej Polski. Rozmowa ma dotyczyć nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której sprzeciwia się partia Ziobry. - Będę pana ministra bardzo usilnie namawiał, by nie blokować tych zmian - powiedział premier.

Morawiecki spotka się z Ziobrą. Kuchciński: jest szansa na porozumienie

Premier: będę pana ministra bardzo usilnie namawiał

Premier został o to spotkanie zapytany w piątek rano na konferencji. Zapowiedział, że "będzie pana ministra bardzo usilnie namawiał", by "nie blokować tych zmian".

- Jestem gotowy do rozmowy na wszystkie tematy. Mam nadzieję, że uda się przekonać pana ministra do elastycznego podejścia. Polityka wymaga elastyczności, kompromisowości. Wszyscy Polacy to rozumieją - dodał premier.