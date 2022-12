Morawiecki: spór z Komisją Europejską musi się zakończyć, prawdziwy konflikt rozgrywa się na wschód do Polski

czytaj dalej

Wśród osób trafiających do ukraińskiej niewoli są obywatele innych państwa niż Rosja - poinformował Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu. Dodał, że część jeńców ma podwójne obywatelstwo, a część to bezpaństwowcy. - Większość z nich, to przedstawiciele tak zwanych prywatnych firm wojskowych. To wcale nie są firmy wojskowe, to odnogi okupacyjnego korpusu Putina - powiedział.