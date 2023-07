Premier: hasło "umiar i pokora" nadal aktualne

- Tak, szanowni państwo, oczywiście, że umiar i pokora - odparł. - Otóż przez osiem lat inflacja to jest właśnie powyżej 40 procent. Czyli była próba wygenerowania wrażenia, że są bardzo wysokie podwyżki, czy to w kancelarii, czy w budżetówce. Ja bym chciał, żeby nasi urzędnicy jeszcze więcej zarabiali. Chciałbym, żeby oni otrzymywali jeszcze bardziej godne wynagrodzenia. W związku z tym te podwyżki, które miały miejsce, po pierwsze, one odpowiadają mniej więcej poziomowi inflacji - powiedział.

- Jeżeli porównujemy kancelarię teraz do tej sprzed ośmiu, dziewięciu lat, to jest to porównywanie jabłek z gruszkami, ponieważ dzisiejsza kancelaria nie tylko robi dużo więcej spraw, dużo więcej obowiązków ma na sobie, ale również włączyła funkcjonalnie inne jednostki organizacyjne i stąd jest to zmanipulowane przywoływanie od czasu do czasu przez naszą drogą opozycję tych różnych liczb po stronie zatrudnionych pracowników w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - przekonywał.