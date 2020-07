Premier Mateusz Morawiecki przy Nowogrodzkiej. W siedzibie PiS spędził ponad dwie godziny

We wtorek po południu premier przyjechał do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Spędził tam ponad dwie godziny. Wcześniej na Nowogrodzką przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prawdopodobnym tematem rozmów polityków były planowane zmiany w rządzie. Oficjalnego komunikatu po zakończeniu rozmów jak dotąd nie przekazano.

Zapowiedź rekonstrukcji

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział 19 lipca rekonstrukcję rządu. W Polskim Radiu powiedział tego dnia, że "na pewno będą zmiany personalne", przy czym zaznaczył, że "nie chodzi o premiera". - Premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany - dodał. Wyjaśnił, że ma to być przeprowadzone w sposób taki, który "zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach, muszą przejść przez kilka ministerstw". - Pewne ciągi decyzyjne są rozproszone, to do niczego dobrego nie prowadzi - dodał.