Premier przeprowadzi konsultacje z unijnymi liderami

Rozmowy o zmianach w klimacie

Rzecznik rządu podkreślił również, że Rada Europejska powróci do kwestii zmian klimatycznych z myślą o uzgodnieniu nowego celu Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji do 2030 roku. "Obecny cel redukcyjny do roku 2030, przyjęty w 2014 roku, został ustalony na poziomie co najmniej 40 procent. Komisja Europejska popiera jego podniesienie do poziomu co najmniej 55 procent w porównaniu do 1990 roku" - napisano w rządowym w komunikacie.