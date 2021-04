"Przeprosiny rządzących to rzadki, potrzebny gest. Pytanie, czy wyciągną wnioski"

PiS przez ostatni rok zabrał Polkom i Polakom poczucie, że ich państwo jest sprawiedliwe i stabilne - oceniła w TVN24 Barbara Nowacka (KO). Goście "Kawy na ławę" dyskutowali o czwartkowym chaosie z rejestracją na szczepienia oraz o przeprosinach Mateusza Morawieckiego. Ryszard Czarnecki (PiS) mówił, że "na pewno trzeba wyciągać wnioski" z takich sytuacji i zapewniał, że w kwietniu proces szczepienia znacznie przyspieszy.

Premier Mateusz Morawiecki opublikował w piątek na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym mówił między innymi o walce z pandemią COVID-19. - Żałuję, że postawy odpowiedzialności czasami zabrakło nam jako politykom. Nie mogę cofnąć czasu, ale sam też bym dziś pewne kwestie opisywał inaczej. Dlatego dziś za te momenty chcę państwa przeprosić z nadzieją, że ten gest pojednania będzie nam towarzyszył w nadchodzących, trudnych tygodniach - powiedział Morawiecki.

Nowacka: Usterki są ciągle. Ludzie tracą zaufanie do państwa

- Cieszę się, iż rządzący przepraszają, to rzadki gest z ich strony - powiedziała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. - Po tym, co mówili o opozycji, po tym, jak premier odwoływał pandemię, ten gest był potrzebny - oceniła.

- Pytanie tylko, czy wyciągną z tego jakąś lekcję, czy po świętach nie zaczną znowu rytualnej wojny i oskarżania nas o wszystko, zamiast starać się podjąć dialog i posłuchać recept i rozwiązań, które im dajemy - dodała.

Odniosła się też do czwartkowego zamieszania związanego z zapisami na szczepienia. - Pan Dworczyk mówi, że to błąd, awaria, minister Niedzielski temu przeczy. Można by powiedzieć, że to błąd, dobra, zdarzyło się. Problem w tym, że takich awarii, usterek jest pełno - powiedziała Nowacka.

Jej zdaniem "PiS przez ostatni rok zabrał Polkom i Polakom poczucie, że ich państwo jest sprawiedliwe i stabilne".

Zgorzelski: Dworczyk jest najbardziej sprawny w tej całej paradzie nieudaczników

Zdaniem wicemarszałka Sejmu z PSL Piotra Zgorzelskiego "słowo 'przepraszam', jeśli chodzi o ministra Dworczyka, kończy sprawę". - Co by nie mówić, w tej całej paradzie nieudaczników zwanej rządem pokłóconej prawicy, to Michał Dworczyk jest najbardziej sprawnym organizatorem - ocenił.

- Kiedy idzie dobrze, to trzeba mówić, że idzie dobrze, a kiedy idzie źle, to trzeba mówić, że idzie źle. Wszystkie ręce na pokład - podkreślił polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czarnecki: na pewno trzeba wyciągać wnioski

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki w trakcie programu miał problemy z połączeniem. Zdążył powiedzieć, że "w tygodniu po świętach, po 12 kwietnia, uzyskamy prędkość szczepień milion tygodniowo", a dodatkowo na kwiecień będzie dodanych pół miliona terminów szczepienia.

- Na pewno trzeba wyciągać wnioski. Wszyscy się uczymy - ocenił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Gawkowski: ten rząd to jest wielki błąd

Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy skomentował, że "mieliśmy do czynienia nie tylko z błędami, ale też z chaosem". - I ten chaos ktoś prowadził, ktoś za niego odpowiada. Można powiedzieć, że ten rząd to jest wielki błąd - powiedział.

- Przez ostatnie tygodnie Polacy wielokrotnie zostawali wprowadzani w błąd. Zmieniano miejsca szczepienia, terminy, później błędy systemowe, o których mówił pan Dworczyk. Można byłoby to przykryć szatami przeprosin. Ale statystyki są nieubłagane. Umieralność Polek i Polaków jest w górnej części statystyki państw Unii Europejskiej - powiedział Gawkowski.

To - jego zdaniem - "pokaz nieudolności rządu".

Dziambor: za co premier przeprasza?

Artur Dziambor z Konfederacji mówił, że Michał Dworczyk "nie ma łatwej roli, bo na niego się będzie zlewała cała krytyka, on będzie chłopcem do bicia".

- Ktoś podjął złą decyzję. Tak rozdmuchany jest popyt na szczepionki, że wiadomo było, że 40-latkowie skorzystają, kiedy otworzy się takie okno - powiedział poseł.

Odnosząc się do przeprosin premiera, wyliczał: - Za co premier przeprasza? Czy przeprosił restauratorów, kelnerów, kucharzy? Czy przeprosił właścicieli pubów? Czy przeprosił właścicieli siłowni? Czy przeprosił za wszystkie tragedie, które powstały w związku z utratą pracy? Czy przeprosił za nieskuteczną, dziurawą tarczę antykryzysową? Za co tak naprawdę premier przeprosił? - pytał Dziambor.

