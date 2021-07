Morawiecki o wypowiedzi Witek: wyciąganie takich zdań z kontekstu nie służy jakości debaty publicznej

Witek mówiła też między innymi, że projektów, które PiS kieruje do obywateli "jest naprawdę bardzo dużo". - I nawet do tych przeciwników - dodała. - Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60/65 (lat - red.), a może ktoś nie bierze 500 plus, albo może zrezygnował z 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo mówią, że jak dają, to się bierze - kontynuowała. - A ja myślę, że warto by się było unieść honorem i od tego "wrednego" rządu PiS-u tego nie brać. A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie. (...) To jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła - dodała marszałek Sejmu.