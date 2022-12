Premier: wymiar sprawiedliwości jest blokadą do uzyskania środków unijnych, i ja tę blokadę chcę usunąć

Podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki wygłosił opinię na temat stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. - Mamy do czynienia z bardzo słabo funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości. (...) Wymiar sprawiedliwości jest kulą u nogi gospodarki polskiej, jak również całego systemu społecznego - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Premier: wymiar sprawiedliwości blokadą dla środków z KPO

- Niestety nie udało się zmienić polskiego wymiaru sprawiedliwości, by ten funkcjonował bardziej efektywnie, bardziej sprawiedliwie. Mocno nad tym ubolewam, że osoby odpowiedzialne za to nie były w stanie zbudować odpowiedniego systemu, aby tak się stało - mówił.

- Dzisiaj tenże wymiar sprawiedliwości jest blokadą do uzyskania środków unijnych, i ja tę blokadę chcę usunąć z naszej drogi - powiedział szef rządu.

Premier: projekt ustawy nie narusza uprawnień prezydenta

- Propozycja ustawy została wypracowana w zespole ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Ta propozycja opiera się o kompromis wypracowany z Unią Europejską. Pan minister Szynkowski vel Sęk wytyczył bardzo jasne czerwone linii i ich nie przekroczył - powiedział premier.

- Przedstawimy raz jeszcze wszystkie argumenty, które świadczą jednoznacznie o tym, że ustawa zaproponowana przez pana ministra Szynkowskiego żadna miarą nie narusza prerogatyw prezydenta - powiedział Mateusz Morawiecki. - To jest dla mnie aksjomat, to jest dla mnie niezwykle ważne - dodał.

Minister Wójcik: na szczęście ta ustawa została zablokowana

O projekt ustawy pytany był we wtorek rano w "Rozmowie Piaseckiego" minister w kancelarii premiera Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

Pytany o konflikt w obozie rządzącym w sprawie tego projektu, Wójcik powiedział, że "nie ma powodu", by Solidarna Polska opuściła koalicję rządzącą. - My na pierwszym miejscu stawiamy kwestię suwerenności. To jest dla nas zawsze czerwona linia w każdej dyskusji - podkreślił.