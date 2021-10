Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie: polexit to fake news

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek w Sejmie, że w izbie tej "nie powinniśmy dyskutować o polexicie, bo nie ma czegoś takiego". - To kolejne wielkie kłamstwa Tuska, które Polacy doskonale rozpoznają - ocenił.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu o udzielenie głosu z mównicy zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu ocenił, że "polexit to fake news". - To kolejne wielkie kłamstwa (lidera PO, Donalda - red.) Tuska, które Polacy doskonale rozpoznają - ocenił.

- Właściwie powiedziałem, że polexit to fake news, ale polexit to nie jest zwykły fake news. Polexit to wasze ordynarne kłamstwo - kontynuował. Jak przekonywał, "polexit to jest kłamstwo, bo PO, której brakuje wyobraźni, programu, potrafi się opierać tylko o kłamstwa". Morawiecki powiedział, że z kłamstwem się nie dyskutuje, lecz je zwalcza. - Powaga tej izby powinna obowiązywać. Tak jak na przykład nie powinniśmy w tej izbie dyskutować o tym, czy istnieje wielki potwór z Loch Ness, tak nie powinniśmy dyskutować o polexicie, bo nie ma czegoś takiego jak polexit. Jest to chora wyobraźnia waszych PR-wców, która to stworzyła - dodał szef rządu.

Morawiecki do posłów PO: byliście przeciwko interesom Unii Europejskiej

Szef rządu przypominał w czwartek w Sejmie, że posłowie Platformy Obywatelskiej głosowali przeciwko ustawie wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, koniecznej do uruchomienia Funduszu Odbudowy, a tym samym byli przeciwko - jak mówił - Krajowemu Planowi Odbudowy i "przeciw środkom dla Polski".

- Byliście przeciwko polskim interesom, tym samym byliście też przeciwko interesom Unii Europejskiej. Reprezentowaliście swoje wąskie, ciasne myślenie, ciasne, partyjne interesy. Partyjniactwo Platformy Obywatelskiej wyszło na wierzch - mówił Morawiecki. Dodał przy tym, że oddaje "honor" parlamentarzystom Lewicy, która "w tej kwestii wzniosła się ponad podziały".

Przemówienie premiera przerwały okrzyki z ław opozycji, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek upomniała posłów.

Premier: nigdy nie zrzekliśmy się suwerenności

Morawiecki przypominał przepisy polskiej konstytucji - art. 8 pkt 1 mówiący o tym, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a także art. 87 pkt 1 stanowiący, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Mówił dalej, że w wyjątkowych sytuacjach konstytucja przewiduje, że akty prawa międzynarodowego mogą stać nad ustawą. - Ale nie nad ustawą zasadniczą. Nigdy nad ustawą zasadniczą, nigdy nad konstytucją - powiedział szef rządu.

Wskazywał, że w traktacie akcesyjnym Polska przeniosła część kompetencji na poziom unijny. - Nazywamy te kompetencje kompetencjami wyłącznymi Unii Europejskiej, są one ściśle określone (...). Te kompetencje Polska powierza, ale, na Boga miłego, powierza, a nie zrzeka się suwerenności. Nigdy nie zrzekliśmy się suwerenności w traktacie akcesyjnym - mówił.

Według niego, "jeśli Polska chce być wierna konstytucji, to musi chronić swoją autonomiczność, swoją suwerenność". - I to jest to, co robimy. To jest to, na co my stawiamy - dodał.

Morawiecki mówił, że według polityków opozycji prawo unijne jest nadrzędne nad polską konstytucją. - Wtedy, kiedy już tak by się stało, to nie będziemy mogli mówić o tym, że Polska jest krajem w pełni suwerennym. Polska byłaby wtedy jakimś regionem w jakimś abstrakcyjnym superpaństwie europejskim, ale to nie byłaby suwerenna Polska i tego nie chcemy - powiedział.

Podczas debaty politycy opozycji postawili na swoich ławach flagi Polski i UE.

Autor:akr/kab

Źródło: PAP, TVN24