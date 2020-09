"Nikt nas tolerancji nie musi uczyć". Premier odpowiada "drogim ambasadorom"

"Tolerancja akurat należy do polskiego DNA"

"Osobista prośba do wszystkich 50 ambasadorów"

Morawiecki przekazał, że ma "osobistą prośbę do wszystkich 50 ambasadorów". - Żebyście zobaczyli prowokację pewnego pana, który jeździł z tabliczką, której nikt nigdy nie wyprodukował i której nikt nigdy nie miał zamiaru wyprodukowania, z tabliczką "LGBTI free zones", czyli "strefy wolne od LGBT". Jeździł z tą tabliczką, przykręcał ją przy miejscowościach, robił zdjęcia, czyli zafałszowywał całkowicie rzeczywistość. Powiedzieć fake news o czymś takim, to zdecydowanie za mało - mówił.

Odniósł się do projektu artystycznego, który wywołał spore poruszenie w sieci. Jego efektem były zdjęcia tablic wjazdowych do czterech polskich gmin, przy których zawieszono - tylko na czas zrobienia fotografii - dodatkowe tablice z napisem "strefa wolna od LGBT" . Niektórzy internauci i politycy oburzyli się takimi działaniami "polskich władz", które jednak nie były odpowiedzialne za umieszczenie tablic.

- Drodzy ambasadorzy, takie teraz głębokie przemyślenie w waszym kierunku i gorąca prośba. To był bardzo głęboki fake zastosowany przez człowieka, który - jestem przekonany o tym - jest obcy środowiskom mniejszości seksualnych - skomentował. Bo - jak ocenił - "oni wiedzą, że mogą w Polsce maszerować bez przeszkód, mogą demonstrować swoje racje". - Muszą tylko się liczyć z tym, że jeżeli na jakimś transparencie ktoś manifestuje swoje racje, to w demokracji i w wolnym kraju ktoś inny może zamanifestować inne racje - zaznaczył.

Jak powiedział premier, "państwo polskie, siły bezpieczeństwa chronią i jednych, i drugich". - To jest wolność, a nie krępowanie języka poprzez poprawność polityczną i poprzez fake newsy, z którymi mamy do czynienia - ocenił.

- Jeśli uczciwość tutaj jest ważną wartością, to apeluję do wszystkich, żeby zobaczyli ten fake news, ten "deep fake" i przekazali do różnych miejsc w Europie, że to była kompletna mistyfikacja, oszustwo, że w Polsce, która słynie z tolerancji, szacunek dla każdego człowieka, również ludzi, którzy zaliczają się do różnych mniejszości seksualnych jest niezagrożony i stosowany lepiej niż w wielu innych krajach - podsumował.