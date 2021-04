"Muszę apelować do wszystkich, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny"

Ważne jest, żeby zadbać o wasze zdrowie i życie w walce z COVID-19 - mówił premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do seniorów. Szef rządu poinformował, że przeciwko koronawirusowi zaszczepiono już ponad cztery miliony osób z grupy 60+. Występując przed siedzibą Caritas zwrócił uwagę, że pomoc najsłabszym to "miara człowieczeństwa i solidarności.

- W tych dniach, drodzy nasi seniorzy, ważne jest, żeby zadbać o wasze zdrowie, wasze życie w walce z COVID-19 - powiedział Morawiecki. - Cieszę się, że do tego dnia, do tego momentu zaszczepiliśmy już ponad cztery miliony osób powyżej 61. roku życia. To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19 - zauważył.

Premier: Liczba zachorowań wciąż bardzo wysoka. Apeluję o przestrzeganie zasad

- Po raz pierwszy od dłuższego już czasu (...) mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną, wciąż muszę apelować do wszystkich państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny - apelował. Zwrócił uwagę, że "to ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych".