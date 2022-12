Premier na posiedzeniu parlamentarnego zespołu. Strażnicy i funkcjonariusze SOP obstawili wejście do sali

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał w czwartek do Sejmu na posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw odnawialnych źródeł energii. Morawiecki wszedł do sali w obstawie ochroniarzy, nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Strażnicy marszałkowscy i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa szczelnie otoczyli drzwi wejściowe.