Janusz Lewandowski: rodzina Morawieckich jest zaradna w mnożeniu i ukrywaniu majątku

Lewandowski: Morawiecki wiedział więcej i pewnie z tej wiedzy skorzystał

- Ja byłem insiderem jako współzałożyciel polskiej giełdy w kwietniu 1991 roku i dlatego nigdy nie grałem na giełdzie, bo byłem właśnie insiderem, który wie więcej, wie, co tam się święci, co się szykuje na tej giełdzie - powiedział europoseł PO.

Lewandowski o wysokiej inflacji w Polsce

Odnosząc się do wysokiej inflacji w Polsce powiedział, że "niestety ma tendencję do utrwalania się i rozlewania się na takie sektory, które nie podlegały jakimś wielkim szokom zewnętrznym tak jak żywność, czy ceny energii ". - Na przykład usługi czy inne rodzaje przemysłu - dodał.

Europoseł PO o KPO: w kryzysie czas to pieniądz

Pytany, czy sekowani sędziowie wrócą do pracy, a Polska dostanie środki, powiedział, że "na razie jesteśmy na takim etapie, który nie może cieszyć". - Program odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii ruszył półtora roku temu. Nie wzięliśmy zaliczki. To był jedyny pieniądz bezwarunkowy. Teraz każdy pieniądz jest warunkowy - mówił. Dodał, że "popłynęło już około 100 miliardów euro do różnych krajów, a my jesteśmy na etapie zatwierdzania tego programu i z perspektywą być może czterech miliardów pod koniec roku".