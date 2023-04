Premier komentuje wypowiedź Janusza Kowalskiego. "Pan minister Kowalski czasami wychodzi przed szereg"

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się w niedzielę do krytyki, jaką wystosował w środę wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski pod adresem unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. - Pan minister Kowalski czasem wychodzi przed szereg - stwierdził. Poradził obu politykom, by sobie "usiedli i porozmawiali".

- W mojej ocenie, gdyby miał honor, to by się podał do dymisji, tak uważam. Bo ze względu na to jakich polityków i z jakiej opcji delegujemy do Komisji Europejskiej, tam jest jedna podstawowa zasada - twarda walka o polskie interesy (…). Pan Wojciechowski jest po drugiej stronie, jest eurokratą, jest kolegą (szefowej Komisji Europejskiej - red.) Ursuli von der Leyen - mówił polityk Solidarnej Polski.