Polska Premier zwołuje specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb Oprac. Justyna Sochacka Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Nocne ataki rosyjskich dronów przy polskiej granicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Przekazujemy najnowsze informacje po atakach przy polskiej granicy >>>

W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że te "terrorystyczne" ataki są traktowane z najwyższą powagą. "Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata" - napisał minister w serwisie X.

Rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy.

Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 13, 2026 Rozwiń

- W ostatnich tygodniach Putin robi wszystko, żeby podnieść poziom eskalacyjny. Najbliższe tygodnie będą wyzwaniem dla Polski, jak i dla całej wschodniej flanki NATO - mówił w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Wojsko: nie odnotowano naruszenia polskiej granicy

Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB. Nie odnotowano naruszenia granicy RP - podało przed godziną 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, po zakończeniu działań.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył jeden kilometr od granicy z Polską, drugi pięć kilometrów.