Premier zwołuje specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb
W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Przekazujemy najnowsze informacje po atakach przy polskiej granicy >>>
W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że te "terrorystyczne" ataki są traktowane z najwyższą powagą. "Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata" - napisał minister w serwisie X.
- W ostatnich tygodniach Putin robi wszystko, żeby podnieść poziom eskalacyjny. Najbliższe tygodnie będą wyzwaniem dla Polski, jak i dla całej wschodniej flanki NATO - mówił w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
Wojsko: nie odnotowano naruszenia polskiej granicy
Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB. Nie odnotowano naruszenia granicy RP - podało przed godziną 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, po zakończeniu działań.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył jeden kilometr od granicy z Polską, drugi pięć kilometrów.