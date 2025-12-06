Logo strona główna
Polska

"Drodzy amerykańscy przyjaciele". Donald Tusk reaguje

Donald Tusk
Magdalena Górnicka-Partyka: Trump będzie działał aktywnie na rzecz wspierania ruchów eurosceptycznych
Źródło: TVN24
"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. Mamy wspólnych wrogów" - napisał premier Donald Tusk. Dzień wcześniej USA ogłosiły nową Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, która zdaniem wielu komentatorów jest wymierzona w Europejczyków.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. Mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał Tusk na platformie X.

Amerykańskie założenia dotyczące bezpieczeństwa narodowego

W nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet między innymi powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

"Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.

W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu "niefortunnej koncepcję globalnej dominacji" USA przy równoczesnym zapewnieniu "równowagi sił", by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej. Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.

Autorka/Autor: mjz/ToL

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Donald TuskUSADonald TrumpNATObezpieczeństwo
