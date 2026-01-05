Logo strona główna
Polska

Premier reaguje na wpisy o "dyktaturze Tuska". "Niżej upaść nie można"

Donald Tusk
Donald Tusk o "roku przyspieszenia"
Źródło: KRPM
Donald Tusk odniósł się do wpisów osób związanych ze środowiskiem prawicowym, które rozpowszechniały przekaz, że jest dyktatorem. Premier zauważył, że politycy publikujący taki przekaz "przestali wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach".

Siły USA przeprowadziły w sobotę atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i inne miasta w tym kraju oraz ujęły przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę. Para została wywieziona do USA, gdzie w poniedziałek ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku, między innymi pod zarzutem uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej. Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

Wśród komentarzy polityków do tych wydarzeń szczególne kontrowersje wywołał wpis byłego ministra spraw wewnętrznych, a obecnie europosła PiS Mariusza Kamińskiego. W dniu pojmania Maduro opublikował w serwisie X ilustrację z wenezuelskim dyktatorem prowadzonym na lotnisku przez dwóch amerykańskich żołnierzy. Ten obrazek opatrzył komentarzem: "Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy". Kamiński do tego przekazu wykorzystał fejkowe zdjęcie.

CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Wpis o podobnym tonie opublikował także redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, który - w nawiązaniu do działań USA w Wenezueli, a także upadku reżimu Baszara al-Asada w Syrii pod koniec 2024 roku - napisał na platformie X: "Assad, Maduro…Tusk?".

Tusk: zaczęli się modlić o obcą interwencję

W niedzielę wpis na X opublikował premier Donald Tusk. "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia 'dyktatury Tuska'. Niżej upaść nie można" - skomentował szef rządu.

Kaczyński: chcemy wygrać w uczciwych wyborach

Na ten wpis premiera zareagował tego samego dnia prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę" - napisał Kaczyński na platformie X.

Gawkowski: najgorszy przykład dezinformacji

Wcześniej w niedzielę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do wpisów Sakiewicza i Kamińskiego napisał na X, że "w Internecie szaleją nie tylko algorytmy AI, ale postanowili im dorównać politycy i publicyści prawicy". "Sugerowanie, że polski Premier jest zbrodniarzem i będzie ścigany to najgorszy przykład dezinformacji" - zaznaczył minister.

Według niego wpisy Kamińskiego i Sakiewicza to "przykład braku podstawowej higieny cyfrowej i wiedzy o tym, jak działają algorytmy". "To próba wywołania najgorszych emocji bez liczenia się z konsekwencjami społecznymi. Takich właśnie współpracowników Putin najbardziej poszukuje" - stwierdził wicepremier.

W ocenie Gawkowskiego "publikowanie kłamstw, insynuacji i półprawd, szczucie na polski rząd, żeby tylko zaistnieć, żeby budować emocje oparte na nienawiści, to woda na młyn ruskiej propagandy". "Nie bądźcie rosyjskimi trollami i pożytecznymi idiotami. Minimum odpowiedzialności za państwo, demokrację i społeczne emocje!" - dodał.

Nicolas Maduro przejął prezydenturę po zmarłym w 2013 roku Hugo Chavezie. Na początku 2019 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję po wyborach, które powszechnie oceniono na świecie jako sfałszowane. Kraje zachodnie nie uznały go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

Pod rządami Maduro kraj posiadający bogate złoża ropy znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Od 2014 roku uciekło z niego ponad siedem milionów osób, czyli około 20 procent ludności.

Wenezuela jest izolowana na arenie międzynarodowej, a Maduro deklarował poparcie dla Rosji, która zaatakowała Ukrainę.

Autorka/Autor: mm/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

