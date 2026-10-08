Polska Premier Donald Tusk o ataku w szkole. Padły mocne słowa w stronę prezydenta

Premier Donald Tusk o ataku w szkole. Padły mocne słowa w stronę prezydenta Źródło wideo: Donald Tusk, portal X Źródło zdj. gł.: Donald Tusk/X

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Na początku swojego 13-minutowego wystąpienia, które zatytułowano "Tu chodzi o życie młodych Polaków", premier przywołał ataki, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu. Następnie swoją uwagę skierował na przemoc w internecie jako źródło, z którego inspirację czerpią młodzi ludzie. Donald Tusk powiedział "o wszechobecnym kulcie przemocy i agresji w sieci".

- Mamy powody przypuszczać, że te ataki agresji to rodzaj fali, którą obserwujemy od pewnego czasu w internecie i na ulicach. Od Ameryki po Europę, po Polskę (...). Większość zła, które doprowadza młodych ludzi do zbrodni, czai się w internecie (...). Prędzej czy później musiało to doprowadzić do kryzysów psychicznych niektórych osób, które decydują się na atak - podkreślił Tusk.

Tu chodzi o życie młodych Polaków. pic.twitter.com/m4oKheVbAk — Donald Tusk (@donaldtusk) October 8, 2026 Rozwiń

Dodał, że "zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego tak często triumfuje". Jak zaznaczył, "przemoc wydaje się atrakcyjna i przenosi się z cyberprzestrzeni na ulice, do szkół i domów".

Premier powiedział również, że "państwo musi robić wszystko, by zapobiegać takim zdarzeniom". - Będziemy monitorować to, co dzieje się w internecie (...). Policja będzie wchodziła na teren szkoły, by pokazać, że jest i czuwa. Być może to zniechęci niektórych naśladowców - przyznał.

Premier o wecie prezydenta

Tusk odniósł się też do ustawy zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, dzięki której - jak powiedział - państwo mogłoby blokować szkodliwe i niebezpieczne treści.

- Do dzisiaj nie wiem, dlaczego prezydent zawetował tę ustawę, posługując się bałamutnie hasłem wolności słowa. Państwo powinno wtrącać się tam, gdzie jest zagrożenie dla dzieci i młodych ludzi - powiedział szef rządu.

Wymienił, które treści państwo chciało blokować. Chodziło między innymi o te dotyczące stosowania przemocy, namowy i pomocy do samobójstw, handlu ludźmi czy gróźb karalnych ze względu na rasę i pochodzenie.

Na końcu premier poruszył kwestię powszechnego dostępu do broni. Wskazał jako zwolennika takiego rozwiązania prezydenta. Dodał, że on sam "bardzo by się tego bał". - Bałbym się w imieniu was wszystkich. Nie powinniśmy w ogóle w Polsce zakładać takiego rozwiązania - podsumował Donald Tusk.