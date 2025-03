"On naprawdę to powiedział". Tusk o słowach polityka PiS

Granica między głupotą a zdradą narodowego interesu bywa bardzo cienka - napisał w niedzielę premier Donald Tusk, odnosząc się do słów Grzegorza Pudy. W niedzielę poseł PiS komentował w Radiu ZET piątkowe spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Stwierdził, że podpisanie porozumienia Trumpa z Putinem i zmuszenie do tego prezydenta Ukrainy byłoby "bardziej pozytywne" dla Polski niż "obrażanie się" Zełenskiego.

W niedzielę poseł PiS Grzegorz Puda był pytany w Radiu ZET o to, czy w naszym interesie jest to, żeby Putin podpisał porozumienie z Trumpem i zmusił do tego Zełenskiego. - Z pewnością jest to bardziej pozytywne dla nas - sojusz, który odbywałby się pomiędzy Trumpem i Putinem, nawet na tych warunkach, niż to, że Zełenski obraża się, wyjeżdża i zostaje bez pomocy amerykańskiej - ocenił Puda.