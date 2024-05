Tusk: pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza

Rzeczą najważniejszą jest pełne odzyskanie kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium państwa polskiego - powiedział w "Faktach po Faktach" premier Donald Tusk, pytany o informacje na temat sabotaży i prowokacji na terenie Polski. Poinformował, że mamy "aresztowanych dziewięciu podejrzanych z podstawowymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce". W kontekście badania rosyjskich wpływów wymienił nazwisko byłego szefa MON. - Pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza - powiedział.

Donald Tusk był pytany w "Faktach po Faktach" o swoją zapowiedź, że w tym tygodniu przekaże informacje na temat akcji sabotażu, dywersji i prowokacji. - Rzeczą najważniejszą jest pełne odzyskanie kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium państwa polskiego - powiedział premier. - Odzyskujemy tę kontrolę. Nie było takiej kontroli - dodał.

Wskazywał, że chodzi między innymi o zbadanie wpływów "rosyjskiej agentury", czy generalnie Kremla, "na to, co się dzieje w Polsce, także na różnych szczeblach władzy i administracji". Ocenił, że do tego będzie potrzebna komisja, której powołanie już zapowiedział.

Pytany, kiedy będzie zarządzenie o powołaniu tej komisji, odparł, że we wtorek. - Jutro na posiedzeniu rządu poinformuję o szczegółach, a następnie (poinformuję - red.) media. I zostanie wydane stosowne rozporządzenie, dotyczące także składu - dodał.

Tusk: sprawa jest bardzo poważna

- Co do aktów sabotażu i dywersji, sprawa jest bardzo poważna. Dotyczy kilku państw europejskich. W tej chwili z całą pewnością Litwy, Łotwy, Polski - kontynuował. - Ze Szwecji płyną także sygnały, że obawiają się, że niektóre z dziwnych zdarzeń mogą być także efektem sabotażu - dodał.

Mówił też o konkretach: - Mamy w tej chwili aresztowanych dziewięciu podejrzanych z podstawowymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce.

- Dotyczy to pobicia, podpalenia, próby podpalenia - uściślił. - Mówimy tutaj o wynajętych ludziach. Czasami są to ludzie ze świata przestępczego. I dotyczy to zarówno obywateli ukraińskich, białoruskich i polskich - powiedział.

Szef rządu wskazywał, że "za tymi próbami, które zidentyfikowaliśmy - bo nasze służby zresztą w porozumieniu z sojusznikami pracują bardzo intensywnie - dość głośna była sprawa wrocławska, gdzie udaremniono próbę podpalenia zakładu produkującego farby, w pobliżu był zakład chemiczny". - I było to na zlecenie służb rosyjskich, co stwierdzono już bezdyskusyjnie - powiedział Tusk.

Zauważył też, że "mamy do czynienia z aktami sabotażu na Litwie, podpalenie składu Ikei". - Te same osoby, które zostały tam zatrzymane, mogą mieć także związek z próbami akcji sabotażowych, chodzi głównie o podpalenia, także na terenie Polski - powiedział.

Zapytany, o jakie sytuacje chodzi, odparł, że "nie będzie ujawniał szczegółów, o jakich miejscach mówimy". - Jak będzie taka możliwość czy potrzeba, to będziemy o tym mówili publicznie. Ale na razie toczy się nie tylko śledztwo, ale także akcja, która jest zakrojona na szeroką skalę w celu wyeliminowania tego typu zagrożeń. A więc także zatrzymania ewentualnych innych potencjalnych sprawców - mówił.

- Chcę tę sprawę postawić bardzo jasno. Po pierwsze, państwo działa w tej kwestii, w porozumieniu z naszymi sąsiadami i sojusznikami. I jestem naprawdę zadowolony z efektywności w tej chwili naszych służb - oznajmił. - Po drugie, zagrożenie tego typu akcjami, jak powiedziałem, jest realne nie tylko w Polsce - dodał.

Tusk: jest to najmniej kilka osób, których działania miały ewidentnie charakter politycznej dywersji

Jak mówił premier, drugi element dotyczący badania przypadków dywersji i sabotażu, to ten "polityczny". - Często słyszę takie opinie, czy taki niepokój, że "premier Tusk teraz ma zamiar się odegrać na PiS-ie". Komisja, która ma zbadać te ewentualne wpływy rosyjskie na polską politykę w ostatnich latach, nie ma na celu żadnej konfrontacji z opozycją. Mnie w ogóle nie interesują barwy partyjne ewentualnych ustaleń personalnych. Nam chodzi o wyeliminowanie zagrożenia, które jest tu i teraz, dziś i jutro - zapewnił.

Zapytany, czy zna skalę infiltracji Rosji w szeregach PiS-u, odparł: - Pani zna tę skalę (zwrócił się do prowadzącej - red.), wszyscy znacie tę skalę, tylko w sposób dla mnie zupełnie zrozumiały, chociaż trudny do zaakceptowania, od lat wypieramy tę świadomość.

Dopytywany, kogo konkretnie ma na myśli, odparł: - Czy chce pani cały rejestr nazwisk osób, które pojawiły się w polskiej polityce, których patronem był albo Antoni Macierewicz, albo minister (Michał) Dworczyk, albo generalnie warstwa rządząca ze strony PiS-u, które buszowały w Polsce absolutnie bezkarnie?

- Jeśli chodzi o pana Antoniego Macierewicza, weźmy na przykład osoby, które pod nadzorem i z inicjatywy pana Macierewicza weryfikowały polskie służby wojskowe. Pan (Leszek - red.) Sykulski, znany propagator polityki putinowskiej w Polsce, nie ukrywa tego, jest autorem wystąpień publicznych przeciwko Ukrainie i za Rosją, pan pułkownik (Krzysztof - red.) Gaj, promowany przez Antoniego Macierewicza - mówił dalej Tusk.

- Chcę powiedzieć wyraźnie, że mamy do czynienia z co najmniej kilkunastoma bardzo poważnymi sprawami. Maile Dworczyka, obecność pana Gaja zarówno w sprawach związanych z dwuznacznościami przy Macierewiczu, jak i przy aferze mailowej u pana Dworczyka. Kłopot polega na tym, że jest to najmniej kilka osób, których działania miały ewidentnie charakter takiej politycznej dywersji. Od tego są służby, żeby te osoby zostały wyeliminowane z życia publicznego. Ale problem polega na tym, że one były bardzo troskliwie zaopiekowane politycznie przez polityków z pierwszej linii. I dlatego ta sprawa musi być wyjaśniona - kontynuował Tusk.

Tusk: pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza

Tusk mówił także o działaniach, które ma podjąć komisja do spraw badania rosyjskich wpływów. - Nie proponuję i nie będę proponował, żeby komisja wydała wyrok i wyeliminowała z życia publicznego pana Kaczyńskiego czy pana Macierewicza - podkreślił.

Szef rządu został także zapytany, czy jego zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński też w pewnym sensie, świadomie lub nie, działa pod wpływem Rosji. - Ilość zdarzeń w ostatnich kilkunastu latach i konsekwentne unikanie, blokowanie konsekwencji o charakterze prawnym czy organizacyjnym układa się w niepokojącą całość - odparł.

Jak mówił dalej, "w okolicy pana Macierewicza działały osoby, które właściwie rozbroiły w jakimś sensie polską armię, które ugodziły polskie służby wojskowe, wywiadowcze". Dodał, że "ta pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza".

Autorka/Autor:akr/ft

Źródło: TVN24