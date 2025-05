Premier o przyspieszonych wyborach

Tusk o reputacji Nawrockiego Źródło: TVN24

W trakcie konferencji w Sławkowie Donald Tusk został zapytany, czy - niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich - dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

- Nie będzie żadnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Odbędą się zgodnie z kalendarzem, za dwa i pół roku. Mamy dużo roboty do wykonania i jestem przekonany, że dostaniemy mandat zaufania nie tylko na najbliższe dwa lata i kilka miesięcy, ale na kolejne cztery lata - odpowiedział.

Donald Tusk na konferencji przy Euroterminalu w Sławkowie Źródło: PAP/Michał Meissner

Premier został również zapytany o kandydata PiS Karola Nawrockiego i to, jak jego przeszłość może wpłynąć na jego prezydenturę i decyzje. - To jest sprawa poważna, to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z polityką, czy z kampanią wyborczą tylko z reputacją Polski - odparł.

