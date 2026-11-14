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Premier Donald Tusk komentuje kolejne weto prezydenta. "Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić"

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Donald Tusk
Donald Tusk o wecie do ustawy wdrażającej DSA: ofiarami są dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych, odnosząc się do zawetowania przez Karola Nawrockiego ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Na wpis szefa rządu zareagowali rzecznik oraz szef gabinetu prezydenta.

Prezydent zawetował w piątek ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie.

W sobotę premier Donald Tusk skomentował decyzję Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych. "Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli" - napisał we wpisie na X.

"Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić" - ocenił Tusk.

Do decyzji prezydenta szef rządu odniósł się też w piątek, pisząc, że "trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę", która - jak ocenił - "powinna łączyć ponad politycznymi podziałami", niż ochronę dzieci przed internetowymi przestępcami.

Rzecznik prezydenta: zamiast szukać winnych, zacznijcie stosować istniejące prawo

Na wpis premiera zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jego zdaniem "obowiązujące przepisy już dziś pozwalają zwalczać nielegalne treści w internecie".

"Prezydent jasno wskazał, co budzi jego zastrzeżenia - ordynarna próba ograniczania wolności słowa. Zamiast szukać winnych, zacznijcie stosować istniejące prawo i poprawcie wadliwą ustawę" - czytamy we wpisie rzecznika.

Szefernaker: wystarczyło napisać dobre prawo

Do komentarza premiera odniósł się również szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Wystarczyło napisać dobre prawo. Dzieci trzeba chronić realnie, a nie używać ich bezpieczeństwa jako tarczy dla wprowadzania cenzury" - napisał na X.

Zdaniem polityka, "jeśli ktoś w jednej wypowiedzi mieści hejterów, rosyjskie farmy trolli, pedofilów, nihilistów i lobbystów, to znaczy, że zabrakło mu po prostu argumentów".

"Tak nie buduje się odpowiedzialnej polityki. Tak buduje się atmosferę szantażu i strachu. Obrzydliwe" - dodał Szefernaker.

Kancelaria prezydenta: do blokowania nielegalnych treści nie potrzeba nowego prawa

Celem zmian miało być wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Kancelaria prezydenta zacytowała w sobotnim wpisie doradcę prezydenta Alvina Gajadhura, który także przekonuje, że do blokowania nielegalnych treści w internecie "nie potrzeba nowego prawa" i wystarczy stosować obowiązujące przepisy.

Prezydent zawetował ustawę o bezpieczeństwie w internecie

Uzasadniając decyzję o zawetowaniu noweli, prezydent oświadczył, że nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. Dodał, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie
Źródło: TVN24

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Wówczas weto uniemożliwiło implementację obowiązującego w krajach Unii Europejskiej Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który zaczął obowiązywać ponad dwa lata temu. Za brak wdrożenia Polsce grożą wysokie kary finansowe ze strony TSUE.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział w piątek nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci. - Przez prezydenta pedofile, szantażyści, zwykli oszuści, hejterzy, którzy wykorzystują wpisy do nawoływania do przemocy, dalej będą mogli grasować w internecie - mówił w trakcie piątkowej konferencji prasowej wicepremier.

Gawkowski oświadczył następnie, iż "stawia panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko, za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskKarol Nawrocki
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