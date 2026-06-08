Tracz o Sobkowiak-Czarneckiej. "Słyszę w kancelarii premiera, że premier jest nią wręcz zachwycony" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Oglądaj "W kuluarach" co niedzielę o godzinie 20.00 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Z końcem maja sfinalizowano pierwszy etap programu, w którym państwa podpisywały kontrakt z SAFE w ramach tak zwanego single procurement, czyli tylko na potrzeby własnych sił zbrojnych. W przypadku Polski na tego typu zakupy przeznaczona została większość środków - około 120 miliardów z ponad 180 miliardów złotych. W ciągu ubiegłego tygodnia odpowiadająca za zakupy sprzętu dla wojska Agencja Uzbrojenia podpisała szereg umów z polskimi producentami.

W niedzielę "W kuluarach" w TVN24 dziennikarz Michał Tracz mówił o roli Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która jest pełnomocniczką rządu do spraw SAFE. - Jest to przede wszystkim polityczka, która bardzo w tej chwili rośnie na znaczeniu i w samym rządzie, i w oczach premiera Donalda Tuska. Ja już o tym słyszałem z otoczenia premiera jakiś czas temu, ale wtedy wydawało mi się, że jest to troszeczkę efekt sukcesu polskiej prezydencji [w Radzie Unii Europejskiej - red.] - opisywał.

- Sobkowiak-Czarnecka, była dziennikarka, była korespondentka w Brukseli, dostała właściwie dosyć techniczne zadanie na początku: jakkolwiek to nieładne słowo, ale ona miała ogarnąć polską prezydencję. I to się udało. Nie dość, że ta prezydencja została ogarnięta, to ona została okrzyknięta sukcesem, także merytorycznym - mówił Tracz.

"Sobkowiak-Czarnecka ma zostać u boku premiera"

Jak przekazał dziennikarz TVN24, następnie Sobkowiak-Czarnecka dostała zadanie zajęcia się programem SAFE. - Jak ona to zrobiła i w jaki sposób o tym opowiada, spowodowało, że kolejny raz słyszę w kancelarii premiera, że premier jest nią wręcz zachwycony. Że jest to osoba, na którą Donald Tusk chce w najbliższym czasie postawić i to postawić bardzo dużo - mówił.

Tracz zwrócił uwagę, że zadanie pełnomocniczki do spraw SAFE powoli się kończy. - W kancelarii premiera już zapadła decyzja, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma zostać u boku premiera, ma dostać od premiera szereg bardzo poważnych zadań - ujawnił.

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