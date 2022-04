Premier Belgii z wizytą u uchodźców z Ukrainy

czytaj dalej

W Nowym Jorku na stacji metra na Brooklynie doszło do ataku. Co najmniej 13 osób zostało rannych, a co najmniej pięć z nich ma rany postrzałowe - poinformowały policja i straż pożarna. W metrze znaleziono również granaty dymne. Doniesienia lokalnych mediów o znalezionych ładunkach wybuchowych nie potwierdziły się. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała, że prezydent Joe Biden został poinformowany o zdarzeniu. Dodała, że Biały Dom jest gotowy "zaoferować wszelką pomoc".