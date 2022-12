"Ten sukces wart jest każdych pieniędzy". Premier: uważam, że naszym piłkarzom należy się premia

Ja uważam, że jakaś premia się należy naszym piłkarzom. Wyszli rzeczywiście z grupy, grali przecież naprawdę nieźle - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem "ten sukces" w postaci awansu Polaków do 1/8 finału "jest wart każdych pieniędzy".

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że przed wylotem polskich piłkarzy na mistrzostwa świata w Katarze premier Mateusz Morawiecki spotkał się z zawodnikami i "z jego ust padła obietnica, że jeśli reprezentacja wyjdzie z grupy, otrzyma premię w wysokości co najmniej 30 milionów złotych". Na nagraniu ze spotkania, którego fragment opublikowano na internetowym kanale Łączy nas Piłka, słychać, jak Morawiecki mówi do kadrowiczów: - Wierzę w was, będziecie na pewno dawali z siebie wszystko. A my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby - jak się uda - była naprawdę bardzo dobra nagroda.

Jeszcze w poniedziałek, odpowiadając na krytykę pod adresem rządu, rzecznik Piotr Mueller przekazał, że Morawiecki "jest w stałym kontakcie" z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą i trenerem kadry Czesławem Michniewiczem. - Rozmawiali o większym wsparciu dla polskiej piłki nożnej, ale jednocześnie premier faktycznie wskazał, że warunkiem takiego dodatkowego wsparcia jest awans z grupy - mówił rzecznik rządu. Polacy na mundialu wyszli z grupy. Odpadli w 1/8 finału, przegrywając z Francją.

Mueller zapowiedział w poniedziałek: - Chcemy wesprzeć polską piłkę nożną w taki sposób, żeby powstał specjalny fundusz, który będzie zajmował się rozwojem, szkoleniem dzieci, które grają w piłkę nożną, budową nowej infrastruktury, nowymi technologiami w sporcie, kwestiami rozwoju polskiej reprezentacji.

We wtorek rano rzecznik PiS Rafał Bochenek w Radiu Zet powiedział, że "być może było jakieś niezrozumienie" w tej sprawie. - Ale wczoraj ta sprawa została przecięta, przecięto spekulacje. Jednoznacznie stwierdzono, że będzie stworzony fundusz wsparcia - mówił.

Dopytywany, czy oznacza to, że piłkarze nie dostaną żadnych pieniędzy "do kieszeni", odparł: - Z tego, co mam informację, nie ma takich planów, nie ma takich zamiarów. Jest plan utworzenia funduszu.

We wtorek premier został zapytany o doniesienia o nagrodach dla kadrowiczów w prorządowej telewizji "wPolsce".

- Ten sukces wart jest każdych pieniędzy. Rozmawiamy z polską piłką, z polskimi piłkarzami, z PZPN, z Ekstraklasą, w jaki sposób można wzmocnić finansowanie polskiej piłki. Mam na myśli młodzież, infrastrukturę, ale również profesjonalistów. Jestem otwarty na wszelkie możliwe tematy tutaj - powiedział.

Wyraził nadzieję, że jeszcze do końca roku uda mu się spotkać z trenerem reprezentacji Czesławem Michniewiczem i prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. - Żebyśmy mogli spojrzeć w przyszłość i sprawić, żeby było jeszcze lepiej, żeby było jeszcze więcej radości - mówił Morawiecki.

- My przeznaczamy pieniądze dla PZPN, dla polskiej piłki, a w jaki sposób one potem będą wykorzystane, to mogę powiedzieć, że chcemy przeznaczyć dużo, dużo większe pieniądze. Nie 30, nie 40 milionów, a może nawet grubo powyżej 100 milionów. Chcę, żeby polska piłka poszła na jak najwyższy poziom. To jest radość wszystkich obywateli - stwierdził.

- Ja uważam, że jakaś premia się należy naszym piłkarzom. Wyszli rzeczywiście z grupy. Grali przecież naprawdę nieźle. Dostali też swoje środki z FIFA, nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że to koło 20, czy nawet więcej milionów złotych za samo wyjście z grupy - powiedział premier.

