Trzecie prawybory. Kto wcześniej stanął w wyścigu o kandydata PO na prezydenta?

czytaj dalej

- To, co dzieje się wokół aborcji w naszym kraju, jest nie do końca w porządku wobec kobiet. I nie chodzi tylko o przepisy - stwierdziła w programie "Wstajesz i weekend" TVN24 ginekolog Gizela Jagielska. W piątek Sejm skierował do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Zakłada on częściową dekryminalizację przerywania za zgodą kobiety jej ciąży oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnej aborcji.