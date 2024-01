Prawosławni obchodzą Boże Narodzenie. "Bądźcie mocni w swojej wierze"

W sobotę według kalendarza juliańskiego przypada Boże Narodzenie, obchodzą je w Polsce prawosławni. - Ludzka pycha prowadzi świat na skraj przepaści, narody żyją w niepewności jutra, świat jest pełen niepokoju i wojen - podkreślił w orędziu zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa. Zaapelował do wiernych, by byli mocni w wierze, kulturze i obyczajach swego Kościoła.

W niedzielę przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tak zwanego starego stylu. W tym terminie obchodzą je w Polsce prawosławni. Według danych soboru biskupów polskiej Cerkwi, ponad 90 procent prawosławnych parafii w kraju stosuje w życiu religijnym właśnie kalendarz juliański. Dzieje się tak zwłaszcza we wschodniej części Polski, w tym w województwie podlaskim, gdzie są największe w kraju skupiska prawosławnych.

Metropolita: bądźcie mocni w swojej wierze

Orędzie zwierzchnika Cerkwi w Polsce, skierowane do wiernych i duchowieństwa, opublikowało Radio Orthodoxia, nadająca z Białegostoku (również w internecie) pierwsza w kraju prawosławna rozgłośnia radiowa. Ukazało się ono również na antenie publicznego Radia Białystok. W orędziu metropolita Sawa podkreślił, że wcielenie syna Bożego jest podstawą naszej wiary w tajemnicę zbawienia człowieka. Zwrócił jednak uwagę na wiele negatywnych zjawisk pytając, czy "współczesny świat rozumie i doświadcza tej tajemnicy naszej wiary" oraz czy realizuje wezwania do "pokoju, miłości, braterstwa i jedności".

- Odpowiedź brzmi niestety "nie". Dzisiejsza rzeczywistość wygląda całkiem inaczej. Sekularyzacja życia cerkiewnego, upadek odpowiedzialności moralnej poprzez utratę wiary, narody żyją w niepewności jutra, świat jest pełen niepokoju i wojen, naruszony jest porządek społeczny w wielu krajach, naruszone są filary zdrowego, cerkiewnego życia - wyliczał zwierzchnik Cerkwi w Polsce.

Metropolita Sawa PAP/Paweł Supernak

W jego ocenie, wszystko to "przyczynia się do zaciemnienia przeżywania świąt Bożego Narodzenia". - Pycha ludzka prowadzi świat na skraj przepaści - ostrzega w orędziu, apelując do wiernych, by byli "mocni i wierni w swojej wierze prawosławnej, kulturze i pięknych obyczajach" i przekazywali to młodemu pokoleniu.

- To my powinniśmy być przykładem dla otaczającej nas świata, bowiem potrzebuje on pomocy w słowie i czynie - dodał arcybiskup Sawa. Składając świąteczne i noworoczne życzenia, życzył zakończenia konfliktów zbrojnych w Ukrainie i Ziemi Świętej i w innych miejscach świata. - Niech 2024 rok będzie błogosławiony Bogiem - mówił.

Prawosławie w Polsce

Prawosławie jest drugim, co do liczby wiernych, wyznaniem w Polsce. Hierarchowie PAKP liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tysięcy. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 roku przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) niecałe 151,7 tysiąca osób.

