"W praktyce i metaforycznie został przejechany przez polskie państwo". Politycy o wyroku po wypadku Beaty Szydło

Tomczyk: w praktyce i metaforycznie został przejechany przez polskie państwo

- Ten człowiek zderzył się z państwem. I w praktyce, i metaforycznie został przejechany przez polskie państwo, przez premier Szydło. W tej sprawie działo się wszystko, co najgorsze - ginęły dowody, płyty DVD zostały zniszczone w prokuraturze, oficer BOR przyznał się do fałszywych zeznań i mówił o zmowie milczenia w tej sprawie - przypomniał poseł.

Śmiszek: to porażka całego państwa

Fogiel: próby budowania na tym polityki są wyjątkowo niestosowne

Premier: właśnie po to robimy reformę sprawiedliwości

Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziennikarzom, że "nie będzie komentował wyroku sądu". Odniósł się jednak do przewlekłości procesu, który trwał sześć lat. - Właśnie po to robimy reformę wymiaru sprawiedliwości, aby nie trwało to tak długo. Trwało to około sześciu lat. Czy myślicie państwo, że ktokolwiek z autorów tego dramatu chciał, żeby to tak długo trwało? Nikt tego nie chciał - mówił szef rządu.