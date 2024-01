Prawo łaski - czym jest? Jakie są jego konsekwencje?

Ułaskawienie - czym jest?

Oznacza to, że z chwilą ułaskawienia dana osoba znów jest uważana za niekaraną, ale nie zmienia to faktu, że wcześniej dana osoba była skazana i wywoływało to określone skutki prawne. Inaczej mówiąc, prawo łaski oznacza pozbawienie konsekwencji za dokonany czyn - dana osoba nadal jest uznawana za winną, ale nie odbywa już kary.

Kiedy można zastosować prawo łaski?

Wniosek o ułaskawienie - kto może złożyć?

Zgodnie z art. 560 ust. 1. KPK "prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu". Prośbę o ułaskawienie należy przedstawić sądowi, który orzekał w danej sprawie, i powinien on ją rozpatrzyć w ciągu 2 miesięcy. Można ją skierować także bezpośrednio do prezydenta, ale wtedy także przesyłana jest ona w pierwszej kolejności do sądu. Sąd przekazuje wniosek do Prokuratora Generalnego, a ten kieruje akta sprawy do prezydenta wraz ze swoim wnioskiem.