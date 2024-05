Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji w Kielcach swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu nie wzięli udziału były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes TVP Jacek Kurski.

We wtorek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w dziewięciu z trzynastu okręgów wyborczych.

W czwartek w Kielcach zaprezentowano "lokomotywy" - jak powiedział prowadzący wydarzenie poseł Rafał Bochenek - list PiS. Podczas wydarzenia zabrakło byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Kto otwiera listy PiS do Parlamentu Europejskiego?

W województwie pomorskim listę otwiera była szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga, a drugie miejsce ma były wiceminister kultury Jarosław Sellin.

W województwie kujawsko-pomorskim "jedynkę" ma europoseł Kosma Złotowski, drugie miejsce ma poseł PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, a trzecie posłanka Joanna Borowiak.

W okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie listę otwiera były wiceszef CBA i MSWiA Maciej Wąsik. Na drugim miejscu jest europoseł Karol Karski.

W Warszawie z pierwszego miejsca wystartuje posłanka Małgorzata Gosiewska, a za nią jest kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński.

Na Mazowszu "jedynkę" otrzymał europoseł, szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, a za nim znalazł się były szef TVP Jacek Kurski.

Prezentacja liderów list PiS do Parlamentu Europejskiego TVN24

W okręgu obejmującym woj. łódzkie, liderem jest ubiegający się o reelekcję Witold Waszczykowski, drugie miejsce zajmuje posłanka Joanna Lichocka.

W Wielkopolsce listę otwiera prezydencki minister Wojciech Kolarski, z drugiego miejsca startuje europoseł Ryszard Czarnecki.

Lubelską listę otwiera b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, a za nim znajduje się wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Na Podkarpaciu "jedynkę" otrzymał były szef Orlenu Daniel Obajtek. Z drugiego miejsca startuje europosel Bogdan Rzońca.

Była premier, europosłanka Beata Szydło otwiera listę w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie. Kolejne miejsce zajmuje były wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Beata Szydło PAP/Piotr Polak

W woj. śląskim listę otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska, a na miejscu drugim jest europoseł Patryk Jaki.

W okręgu obejmującym woj. dolnośląskie i opolskie listę otwierają europosłanki Anna Zalewska i Beata Kempa, a "trójkę" ma były szef KPRM, poseł Michał Dworczyk.

Liderami listy w okręgu obejmującym woj. lubuskie i zachodniopomorskie są poseł do PE Joachim Brudziński i eurodeputowana Elżbieta Rafalska.

Kaczyński: te wybory są także o to, byśmy pozostali istniejącym i suwerennym państwem

Lider PiS Jarosław Kaczyński zwracał uwagę podczas wydarzenia na obchodzony dziś Dzień Flagi RP. - Co to jest flaga? To jest chorągiew państwowa, narodowa. Znak suwerenności naszego narodu. To bardzo ważny znak i bardzo ważna sprawa - mówił.

Jak zaznaczył, "dzieje naszego narodu w ciągu ostatnich trzech wieków, a można sięgnąć i do wieków jeszcze bardziej odległych, koncentrowały się wokół spraw państwa". - To państwo znikało z mapy Europy, nie było go 123 lata. Było, ale nie było suwerenne. Było jakoś tam suwerenne, ale nie było niepodległe. A ten symbol, to jest symbol państwa suwerennego, państwa niepodległego. Takiego państwa, jakim musi być Polska - stwierdził.

- I pamiętajcie, że te wybory, które przed nami, to są wybory także o to, choć nie tylko, byśmy pozostali państwem istniejącym, państwem suwerennym i państwem niepodległym - dodał.

Kaczyński dodał, że państwo to organizacja przede wszystkim koncentrująca się na bezpieczeństwie zewnętrznym, a także wewnętrznym.

Jarosław Kaczyński PAP/Piotr Polak

Zaznaczył, że wybory europejskie są także o tym, byśmy byli ludźmi wolnymi. - By nam nic nie narzucano, by prawo było przestrzegane, by konstytucja nie była fikcją, by inne przepisy, ustawy nie były fikcją, bo dzisiaj są fikcją. I musimy o tym pamiętać, że te wybory i tego dotyczą - dodał prezes PiS.

"Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo"

Kaczyński podkreślił, że "Polska musi być w Unii Europejskiej, takie są czasy, ale Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo, bo możemy ten Zachód szybko dogonić". - To byłoby po raz pierwszy w naszej historii i my ten wielki historyczny sukces możemy odnieść - zaznaczył.

Porażkę w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych prezes PiS nazwał "wypadkiem przy pracy". - Musimy szybko naprawić to niedobre, smutne dla Polski wydarzenie. Musimy przywrócić Polskę na tę drogę, którą już szła (...) - przekonywał Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS "państwo musi być instytucją rozwoju, instytucją dbającą, pod wieloma względami wpływającą na rozwój, na jego kierunek, na to, by służył ten rozwój wszystkim obywatelom".

- To musi być rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. To ma być rozwój dla dobrego życia Polaków. To jest zadanie biało-czerwonej drużyny. Ta flaga, której święto dzisiaj obchodzimy, to jest także flaga odnosząca się do sprawy równości, tej prawdziwej równości polskich obywateli, równości praw, równości szans, zabezpieczenia przed nędzą, przed niedostatkiem - podkreślał Kaczyński.

Prezes PiS mówił też o niepewnym - według niego - losie Centralnego Portu Komunikacyjnego i planowanej budowy polskich elektrowni atomowych. - Oni chcą na cudze zlecenie zatrzymać rozwój Polski. My na to nie możemy pozwolić. Te wybory są o tym. Te wybory mogą ich powstrzymać, ale pod jednym warunkiem - że my zwyciężymy - powiedział.

Szydło: nasza biało-czerwona drużyna rozpoczyna ważny mecz

Spotkanie wyborcze rozpoczęło się od wystąpienia byłej premier Beaty Szydło. - Tutaj w Kielcach nasza biało-czerwona drużyna rozpoczyna ważny mecz. Stawką w tym meczu jest nasza suwerenność, jest nasz rozwój, nasze bezpieczeństwo i normalne życie w Europie. Zrobimy wszystko, żeby nasza biało-czerwona drużyna w tym meczu zwyciężyła. Nie zrobimy tego sami bez was - mówiła Szydło, zapraszając wszystkich do "biało-czerwonej drużyny".

Oceniła też, że ci którzy obecnie rządzą w Polsce, "próbują wmówić nam, że będą bronili polskich spraw, ale robią zupełnie co innego". W tym kontekście nawiązała do wpisu premiera Donalda Tuska na X, który napisał że "kto ma biało-czerwone serce, ten białej flagi nigdy nie wywiesi".

- Pisze to człowiek, którego ekipa, rządząc przed rządem PiS, doprowadziła do tego, że wiele regionów Polski zostało wykluczonych. Likwidowano nawet posterunki policji, punkty pocztowe. Doprowadzili do biedy, do tego, że Polska stała się wielką montownią europejskich firm, ale polskich firm było coraz mniej, bo wszystko likwidowano - powiedziała Szydło.

Jak przekonywała, "drużyna PiS idzie do Brukseli pod biało-czerwonymi sztandarami". - Idziemy tam z polską flagą, Donald Tusk idzie z białą flagą i papierowym serduszkiem - oceniła.

- My chcemy, żeby w Polsce ludzie mieli bezpieczne, godne życie (...). Chcemy, żeby w Unii Europejskiej szanowano nas i żeby polskie sprawy dla polskich europosłów były tam najważniejsze - dodała.

Wybory do PE odbywają się raz na pięć lat. Tegoroczne głosowanie w zależności od państwa odbędzie się w dniach 6–9 czerwca. W Polsce będzie to 9 czerwca, a do obsadzenia będą 53 mandaty.

