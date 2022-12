PiS złożyło projekt zmian w Kodeksie wyborczym

Większa liczba obwodowych komisji wyborczych

Zależało nam, aby wybory w Polsce jeszcze lepiej urzeczywistniały zasady demokratycznego państwa prawnego i nikt poprzez brak dostępu do lokalu wyborczego nie był pozbawiony prawa do głosowania - skomentował dla PAP projekt nowelizacjo Kodeksu wyborczego rzecznik PiS Rafał Bochenek.

- Ustawa przewiduje na przykład możliwość utworzenia obwodowych komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach, liczących 200 lub 300 osób - przekazał. Wcześniej w obwodzie do głosowania musiało mieszkać minimum 500 osób.

Jak mówił Bochenek, "takich małych miejscowości w Polsce są tysiące". - Przez lata osoby te, chcąc zagłosować, musiały jechać do sąsiedniej miejscowości, co nie zawsze było proste. Dlatego ustawa rozwiązuje także kwestie transportu do lokali wyborczych zarówno dla niepełnosprawnych, jak i osób powyżej 60. roku życia, wzmacnia status obserwatorów społecznych oraz mężów zaufania - kontynuował rzecznik PiS.