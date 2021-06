Klub PiS na wyjazdowym posiedzeniu. O czym? "Nie wiem, serio nie wiem. Wiem, że jadę, nawet nie wiem gdzie"

Sejm we wtorek po godzinie 18 zakończył obrady, w czasie których między innymi wybrał Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich . Politycy z klubu Prawa i Sprawiedliwości wsiedli wówczas do podstawionych przed budynkiem Sejmu autokarów i udali się na wyjazdowe posiedzenie - pierwsze w tym trybie od sierpnia 2020 roku. O tym, że taki wyjazd zostanie zorganizowany, informował w ubiegłym tygodniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zapowiadał, że wtorkowe posiedzenie będzie "niezbyt długie" właśnie dlatego, że po jego zakończeniu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu, pierwsze takie od niemal roku.

"Nie wiem, serio nie wiem"

Henryk Kowalczyk powiedział, że tematy spotkania są "nie do informacji medialnej". - Zostawmy to dla wewnętrznych spraw Prawa i Sprawiedliwości - oznajmił.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.