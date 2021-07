Dziś kongres Prawa i Sprawiedliwości. Ma wyłonić szefa partii i nowy skład Rady Politycznej

Kongres, który będzie miał charakter zamknięty, ma rozpocząć się o godzinie 11 i trwać cały dzień. Oprócz wyznaczenia szefa partii kongres PiS wybierze w sobotę także nowy skład Rady Politycznej oraz dokona zmian w statucie, które będą dotyczyć struktury organizacyjnej partii. Jedna ze zmian zakłada, że zniknie z niej stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii. Stanowisko to funkcjonowało do października 2009 roku. Zmiany będą też dotyczyć organizacji struktur terenowych, co ma poprawić zarządzanie okręgami.