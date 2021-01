"Dziwi ta mnogość bytów, bo polityka zagraniczna w zasadzie za czasów PiS nie istnieje"

W ostatnim czasie polskie władze ogłosiły powstanie kilku nowych jednostek do spraw zagranicznych. Andrzej Duda tworzy Biuro Polityki Międzynarodowej, a PiS tworzy biuro do spraw międzynarodowych. Dawid Rydzek sprawdził, co te nowe ośrodki mają osiągnąć i czy nie będą dublować się z już istniejącym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Materiał magazynu "Polska i Świat".