"Jarosław postanowił go ukrócić". Czarnek, Morawiecki i "kolejna faza operacji"

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek podczas debaty programowej w kwietniu 2026 roku

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- Mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński - mówił 8 marca Przemysław Czarnek, kiedy ogłaszano go kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Przekonywał wówczas, że to pociąg "znakomicie naoliwiony, znakomicie przygotowany, szybkich prędkości". I zapewniał, że w tym pociągu "wszyscy mają miejsce".

Po kilku miesiącach pojawiło się jednak pytanie: czy pociąg dalej jedzie z pełną prędkością, czy może zrobił dłuższy, nieplanowany przystanek? I czy rzeczywiście jest "efekt Czarnka", na który tak bardzo liczyli partyjni decydenci?