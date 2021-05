Zakończyło się spotkanie kierownictwa PiS

Spotkanie rozpoczęło się wczesnym popołudniem, a zakończyło się około godziny 19. Według nieoficjalnych informacji kierownictwo partii miało debatować w sprawie terminu prezentacji Nowego Ładu (przy czym premier Mateusz Morawiecki już wcześniej informował, że będzie to sobota ), a także konsekwencji dla posłów klubu PiS, którzy wbrew dyscyplinie klubowej głosowali przeciwko projektowi ustawy ratyfikacyjnej w sprawie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.

Terlecki: to jakaś kompromitacja NIK-u

Terlecki rozmawiał z dziennikarzami przed wejściem na spotkanie. Był pytany o sytuację związaną z prezentacją wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej przygotowań do zeszłorocznych wyborów kopertowych 10 maja, które się nie odbyły. Marian Banaś przekazał, że Izba negatywnie oceniła proces przygotowania tych wyborów. Wymienił, że organizowanie i przygotowywanie wyborów 10 maja "na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych".

Na pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji, Terlecki odparł: - A czemu?

Na wytłumaczenie, że chodzi o sprawę czwartkowej konferencji prezesa Mariana Banasia, Terlecki odparł, że "to jakaś kompromitacja NIK-u". - NIK nie może się opierać na jakichś gazetkach opozycyjnych. To sytuacja, w której władze państwa musiały podejmować decyzje związane z przestrzeganiem konstytucji, demokracji, a równocześnie z narastającą wtedy pandemią. Wymagało to nadzwyczajnych działań - opisał.