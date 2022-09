Kierownictwo PiS zebrało się w siedzibie partii. Rozmowy o przesunięciu wyborów i o reparacjach

Rozmowy o przesunięciu wyborów i o reparacjach

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany przez PAP o kwestię przesunięcia wyborów samorządowych, przyznał, że projekt jest już gotowy. Dodał, że na spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie zapadną decyzje co do dalszego procedowania tego projektu. Dopytywany, czy może on trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu, które ma się odbyć w dniach 14-16 września, powiedział: - Jest to całkiem możliwe.