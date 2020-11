Po zapowiedzi stworzenia nowego koła PiS przywraca prawa 13 posłom. Dwóch pomija

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że partia zdecydowała o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów. W grupie nie znalazł się Jan Krzysztof Ardanowski oraz Lech Kołakowski. Obaj w ostatnim czasie sygnalizowali utworzenie odrębnego koła poselskiego.

Zapowiadał to między innymi były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zwracał wtedy uwagę, że "grupa posłów została upokorzona zawieszeniem w prawach członków tylko dlatego, że mieli odwagę zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami głosować przeciwko dyscyplinie klubowej". - Część tej grupy posłów jest zdeterminowana, by utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie w postaci koła. Bardzo możliwe, że przyłączą się następni i to koło się rozrośnie - mówił.