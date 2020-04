Prawo do prywatności a walka z koronawirusem. "Trzeba posłużyć się nowymi technologiami"

Większość ludzi chciałaby znowu prowadzić normalne życie, ale do tego nie ma teraz normalnych warunków. W takich czasach jak te, trzeba posłużyć się nowymi technologiami - przekonuje Rami Efrati, były szef wydziału w biurze cyberbezpieczeństwa w kancelarii premiera Izraela. Dziennikarz TVN24 Jacek Tacik w swoim wideoblogu porusza kwestię prawa do prywatności a walki z koronawirusem.

Jako narzędzi do walki z epidemią COVID-19 w wielu krajach używa się kolejnych obostrzeń, a do weryfikacji ich przestrzegania służą często nowe technologie.

Czy powinniśmy zrezygnować z prawa do prywatności lub częściowej prywatności, żeby pomóc rządowi w walce z koronawirusem? Gdzie postawić granicę, żeby służby nie mogły jej przekroczyć i skąd mamy wiedzieć, że już tego nie zrobiły pod pretekstem wojny z koronawirusem - takie pytania stawia dziennikarz TVN24 Jacek Tacik w swoim wideoblogu.

"W takich czasach jak te, trzeba posłużyć się nowymi technologiami"

Rami Efrati, były szef wydziału w biurze cyberbezpieczeństwa w kancelarii premiera Izraela, mówił w rozmowie z Tacikiem, że "to bardzo niespotykana wojna". - Nikt nie widzi wroga, nikt nie może go z łatwością zidentyfikować. To jest mały wirus, nazwany koronawirusem - wskazywał.